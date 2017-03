Elev (17) pågrepet for skyting på fransk skole 

Lokale myndigheter sier det ikke er noen grunn til å mistenke at det dreier seg om et terrorangrep.

Tre personer ble påført lettere skuddskader og får behandling på sykehus, bekrefter innenriksdepartementet i Paris torsdag ettermiddag. Ytterligere fem personer får behandling for skader de fikk i panikken som oppsto etter skytingen.

Lokalt politi har tidligere opplyst at det var skolens rektor og to elever som ble skutt, men skadene er ikke livstruende.

Den 17-årige eleven var væpnet med en rifle, to håndvåpen og to granater da han ble pågrepet etter skytingen på Tocqueville videregående skole, opplyser en ikke navngitt politikilde til AFP.

Det er kommet motstridende opplysninger om hvorvidt flere mistenkte er på frifot. Politiet oppga først at de så etter en andre gjerningsperson, men en politikilde sa senere at 17-åringen handlet alene.

Ikke terrorangrep

De lokale myndighetene i byen Grasse uttalte først at "to elever skjøt mot rektoren".

Det er ikke bekreftet om alle våpnene som 17-åringen hadde med seg, var ekte. Gutten skal ikke være kjent av politiet fra før.

Grasse er en liten by som ligger i åsene vest for Nice og nord for Cannes.

Gjemte seg i supermarked

Myndighetene sendte ut terrorvarsel da skytingen ble kjent og oppfordret folk til å holde seg innendørs. Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene er brakt i sikkerhet i andre skolebygg i Grasse.

Flere elever løp fra skolen og gjemte seg i et supermarked i nærheten da det oppsto rykter om et forestående angrep.

Le Monde skriver at det ikke er mistanke om noen forbindelser til islamistisk terrorisme og føyer til at den pågrepne eleven ifølge en politikilde har sett på videoer av massedrap.

Statsminister Bernard Cazeneuve avbrøt et besøk i Somme på grunn av skoleskytingen og brevbombeangrepet mot Det internasjonale pengefondet (IMF) i Paris tidligere samme dag.