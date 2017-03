EU-parlamentet stemte ned krav om totalforbud mot oljeboring i Arktis

Det var en thriller av en avstemning som fant sted i EU-parlamentet i Strasbourg torsdag ettermiddag.

Ingen våget spå utfallet på forhånd, og det ble meldt om betydelige splittelser innad i partigruppene. Men til slutt ble det seier for Norge, som har kjempet i lettere panikk de siste ukene for å få strøket de mest kontroversielle formuleringene.

Det var en resolusjon om Arktis som kom opp til avstemning.

To steder i teksten ble det oppfordret til et framtidig forbud mot oljeboring i Arktis. Begge de to formuleringene ble nedstemt.

EU-parlamentet valgte likevel å beholde et krav om forbud mot oljeboring nord for iskanten. Også denne formuleringen har irritert norske aktører, selv om den er i samsvar med gjeldende norsk politikk.

EU-parlamentets resolusjon er ikke bindende, men som en politisk meningsytring å regne.

