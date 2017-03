EU-parlamentet stemte ned krav om totalforbud mot boring i Arktis

Det var en thriller av en avstemning som fant sted da saken kom opp i plenum i EU-parlamentet i Strasbourg torsdag ettermiddag.

EU-parlamentet skulle ta stilling til en resolusjon om Arktis der flere paragrafer tok til orde for stans i oljeboringen i nord.

Ingen våget spå utfallet, og det ble meldt om betydelige splittelser innad i partigruppene. Men til slutt ble det seier for Norge, som har kjempet i lettere panikk de siste ukene for å få strøket de mest kontroversielle formuleringene.

To steder i teksten ble det oppfordret til et framtidig forbud mot oljeboring i Arktis. Begge formuleringene ble nedstemt.

Vil ha forbud nord for iskanten

EU-parlamentet valgte derimot å beholde et krav om forbud mot oljeboring nord for iskanten. Denne formuleringen gikk igjennom med 301 stemmer for og 289 stemmer mot.

Også dette kravet har irritert norske aktører, selv om det i utgangspunktet er i samsvar med gjeldende norsk politikk.

Utenriksdepartementet, den norske EU-delegasjonen, stortingspolitikere, interesseorganisasjonen Norsk olje og gass og Nord-Norges Europa-kontor var alle engasjert i lobbykampanjen for å vanne ut erklæringen.

Samtidig arbeidet miljøorganisasjoner som Bellona og Greenpeace i det stille for å få EU-parlamentarikerne til å stå på kravene.

Kritisert som upassende

Da resolusjonsteksten ble debattert onsdag kveld, var det til tider temperatur i salen.

Flere parlamentarikere argumenterte for at EU-parlamentet ikke kunne komme med diktater til land utenfor EU.

– Vi kan ikke si til land utenfor EU at selv om de følger de høyeste standarder og går fram på en måte som skåner miljøet, så vil vi ikke gi dem lov til å bore etter olje og gass. Hvis vi gjør det, har vi i praksis valgt russisk energi i stedet, sa sosialdemokraten Liisa Jaakonsaari fra Finland.

– EU bør ikke bestemme noe som helst om olje og gass i land utenfor EU, supplerte Jørn Dohrmann fra Dansk Folkeparti.

Overrasket Norge

Resolusjonsteksten så lenge nokså uproblematisk ut for Norge. Det var helt mot slutten av komitébehandlingen at de radikale nye forslagene ble lagt på bordet. Fire politikere fra den populistiske Femstjernersbevegelsen i Italia og to grønne politikere fra Danmark og Finland sto bak.

Forslagene skled igjennom med bredt flertall da komitéinnstillingen ble vedtatt 31. januar. Norske observatører skal ha blitt tatt fullstendig på sengen.

Finske Sirpa Pietikäinen var én av to saksordførere for resolusjonen. Hun bemerker litt oppgitt at de norske aktørene engasjerte seg altfor sent.

– Jeg mener det gjenspeiler en mangelfull forståelse av de politiske prosessene i EU-parlamentet, sier Pietikäinen til NTB.

