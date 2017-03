Dommer: Trumps innreiseforbud er rettet mot muslimer

Det nye innreiseforbudet ble stanset av dommeren Derrick Watson på Hawaii bare noen timer før det skulle tre i kraft natt til torsdag.

Watson tror ikke på regjeringens forsikringer om at forbudet bare dreier seg om nasjonal sikkerhet og å redusere risikoen for terrorangrep. Trumps egne uttalelser viser tydelig at motivet er å holde muslimer ute av USA, mener dommeren.

Han viser til følgende uttalelse fra Trump i valgkampen i fjor: "Donald J. Trump tar til orde for en total og fullstendig stans i muslimers innreise til USA."

Det er ikke meningen at amerikanske domstoler skal spekulere på hvilke eventuelle skjulte motiver regjeringen har for å fatte beslutninger. Men Trumps motiver er overhodet ikke skjult, mener Watson.

– Trump sa muslimforbud

Uttalelser fra Trumps rådgiver Rudi Giuliani blir også brukt til å begrunne opphevelsen av innreiseforbudet. Giuliani fortalte om bakgrunnen for det første innreiseforbudet i et TV-intervju i januar.

– Da Trump først presenterte det, sa han "muslimforbud". Han ringte meg og sa: "Sett sammen en kommisjon. Vis meg hvordan dette kan gjøres på en lovlig måte", sa Giuliani, som er tidligere ordfører i New York.

Watson mener innreiseforbudet strider med grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag. Han la fram sin 43 sider lange avgjørelse mindre enn to timer etter en høring hvor delstaten Hawaii ba om at det måtte stanses.

I tillegg mener dommeren at forbudet vil ramme delstaten økonomisk hvis det begrenser antallet studenter og turister på Hawaii. Myndighetene både på Hawaii og i en rekke andre delstater har gått til sak for å stanse Trumps nye presidentordre.

–Juridisk feilgrep

Trump langer ut mot Watsons blokkering og kaller avgjørelsen "fryktelig".

–Vi snakker om vår nasjons sikkerhet, tryggheten og sikkerheten for vårt folk, sier presidenten. Han mener det første innreiseforbudet aldri skulle vært satt til side.

–Denne kjennelsen gjør at vi fremstår som svake, sier Trump og beskriver avgjørelsen som et juridisk feilgrep uten sidestykke.

Til en jublende folkemengde på et politisk massemøte i Nashville i Tennessee onsdag lovet han å anke kjennelsen, om nødvendig helt til Høyesterett.

–Vi kommer til å vinne, sa han.

Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier han er overbevist om at innreiseforbudet vil tre i kraft, selv etter at dommeren på Hawaii stanset det. Justisdepartementet kritiserer også Watsons avgjørelse og mener den er dårlig begrunnet. Departementet er klar til å forsvare innreiseforbudet i retten.

Forbud for seks land

Trumps første innreiseforbud ble stanset av dommeren James Robart i Seattle 4. februar. Det hvite hus anket ikke til Høyesterett, men valgte i stedet å jobbe med et nytt og noe mindre omfattende forbud.

Trumps nye presidentordre kom 6. mars og inkluderer innreiseforbud for borgere fra seks overveiende muslimske land, ikke sju som første gang. Syria, Libya, Somalia, Sudan, Iran og Jemen er fortsatt omfattet, mens Irak er strøket fra listen.

I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger, er fjernet i det siste forbudet. Flyktninger som allerede har fått opphold i USA, blir ikke stanset av den nye presidentordren.

En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke nektes innreise. Formuleringer som ble tolket som et unntak for kristne minoriteter i landene på listen, er også fjernet.