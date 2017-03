Brende gratulerer Nederland med valget

– Gratulerer til Nederland. Ansvarlig politikk og fortsatt europeisk samarbeid vant over populisme. Håper anti-EU-kreftene i Europa er svekket, skrev Brende på Twitter torsdag morgen.

På engelsk legger Brende til at han håper dette er starten på en ny trend.

Nederland får også gratulasjoner fra Erik Solheim, sjef for FNs miljøprogram og tidligere SV-leder:

– Min varmeste takk til nederlenderne. Det er på tide at vi slår tilbake og kjemper for et sosialt, tolerant og grønt Europa, tvitrer han.

Venstres pressesjef Jan-Christian Kolstø sier valgresultatet er gledelig for Nederland og Europa.

– Liberale og grønne partier trumfer ekstrem høyrepopulisme, skriver han på Twitter.

(©NTB)