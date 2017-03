– Fillon skal etterforskes for klesgaver

Fillon er fra før under hardt press på grunn av tidligere avsløringer om at han lønnet flere familiemedlemmer med offentlige midler. Tirsdag ble den tidligere statsministeren formelt siktet for misbruk av offentlige midler.

Torsdag opplyser en kilde til nyhetsbyrået AFP at også gaver fra en ikke navngitt giver skal etterforskes for å avdekke om det dreier seg om et forsøk på å kjøpe seg innflytelse. Fillon har innrømmet at en venn av ham i februar betalte for to dresser fra luksusskredderen Arnys som kostet totalt rundt 120.000 kroner.

Ukeavisen Journal de Dimanche skrev nylig at en anonym velgjører har gitt Fillon klesgaver for en samlet verdi av 48.500 euro, tilsvarende 445.000 kroner, siden 2012.

Fillon var for få måneder favoritt til å vinne valget i Frankrike. Men oppslutningen har rast på målingene siden de første anklagene dukket opp i Journal de Dimanche i vinter, og mange regner med han er sjanseløs i presidentvalget i april.

Ifølge siktelsen som ble offentlig tirsdag, betalte Fillon totalt 680.000 euro til kona Penelope mellom 1986 og 2013, uten at noe reelt arbeid ble utført.

