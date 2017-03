Washington Post: USA vil trolig sende 1.000 flere soldater til Syria før Raqqa-offensiv

Hvis utplasseringen blir godkjent av forsvarsminister Jim Mattis og president Donald Trump, vil det bety en dobling av antall amerikanske soldater i Syria, ifølge Washington Post.

Det vil også øke sannsynligheten for at amerikanske soldater havner i direkte kamp med andre styrker under offensiven.

Soldatene er tenkt utplassert i løpet av de neste ukene, opplyser ikke navngitte tjenestemenn til avisen.

Raqqa er den siste store, syriske byen som kontrolleres av IS-jihadister. Flere ulike styrker har den siste tiden rykket fram mot byen. Blant dem er den USA-støttede opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker, som i stor grad består av kurdere. Også syriske regjeringsstyrker vil kjempe om å få kontroll over byen. Disse støttes av Russland.

Både amerikanske og russiske styrker er ifølge en amerikansk tjenestemenn nå til stede i byen Manbij nord i Syria, som tidligere var kontrollert av IS.

– De kan følge med på hverandres bevegelser. De kan se hverandre. De snakker ikke sammen, og de tilbringer ingen tid sammen, sier talsmann for det amerikanske militæret, John Dorrian.

(©NTB)