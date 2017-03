Ukraina innfører full blokade av opprørerkontrollerte områder i øst

President Petro Porosjenko opplyser at man bare vil ha unntak for hjelpeforsyninger for ukrainske og internasjonale organisasjoner.

-Blokaden skal ikke forverre den humanitære situasjonen, understreker Porosjenko.

Nasjonalistiske aktivistgrupper har i flere uker allerede blokkert mange forsendelser i den østlige delen av landet. Enkelte politikere er motstandere av en blokade, fordi økonomien blir skadelidende.

Antallet mennesker som er drept i konflikten mellom prorussiske separatister og ukrainske styrker nærmer seg 10.000, ifølge FN. Blant de drepte er rundt 2.000 sivile.

Nærmere 9.000 mennesker er skadd i den bitre konflikten.

