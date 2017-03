USA truer med å trekke seg fra FNs menneskerettsråd

Tillerson har ikke gitt noen tidsfrist for reformene og sier i et brev til åtte frivillige organisasjoner at USA fortsatt vil delta i rådets pågående møte i Genève.

USA har lenge klaget over at FNs menneskerettsråd fokuserer for mye på Israel og at flere av de 47 medlemslandene har lite å vise til når det gjelder menneskerettigheter. Blant disse er Saudi-Arabia, Irak, Kongo og Kina.

USA har vært medlem av rådet i to omganger, først fra 2009 til 2015. I fjor ble de valgt til en ny treårsperiode.

