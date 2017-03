USA og EU bekymret over russisk nærvær i Libya

Haftars militssoldater gjenerobret tirsdag kontrollen over to oljeterminaler som har vært kontrollert av Benghazis forsvarsbrigader, en islamistisk milits.

1.300 soldater fra Libyas nasjonale hær (LNA), Haftars milits, skal ha deltatt i gjenerobringen av oljeterminalene i Ras Lanuf og Sidra.

Haftar anerkjenner ikke den FN-støttede regjeringen i Tripoli, og USA og EU krever nå at han overgir oljeterminalene til denne, skriver EUobserver.

Moskva-støtte

En av Haftars allierte i Libya, Agila Saleh, bekrefter at krigsherren har gode kontakter i Moskva.

– Russland har lovet oss støtte i kampen mot terrorisme, sier han til det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

– Vi har bedt den russiske regjeringen om å hjelpe oss med å trene soldatene i våre væpnede styrker, og med å sende spesialister som kan reparere militært utstyr, sier han.

Haftar har besøkt Moskva to ganger det siste året, og blant annet hatt møte med utenriksminister Sergej Lavrov. I januar var han også gjest på et russisk krigsskip utenfor kysten av Libya.

Russiske spesialstyrker

Reuters, som viste til amerikanske og egyptiske kilder, meldte denne uka at russiske spesialstyrker alt er på plass i området.

Ifølge kildene har de russiske soldatene etablert base i Sidi Barrani i Egypt, rundt 100 kilometer fra grensa til Libya, og det skal også være russiske soldater på Marsa Matrouh-basen lenger øst i Egypt.

Både russiske og egyptiske myndigheter har avvist disse meldingene.

– Vi har ikke den informasjonen, sier en talsmann for Kreml, Dmitrij Peskov.

Amerikansk bekymring

General Thomas Waldhauser, som er øverstkommanderende for USAs militære operasjoner i Afrika, hevdet i forrige uke under en høring i Senatet at Russland nå utgjør en trussel i Libya.

På spørsmål om Russland nå er i ferd med å intervenere i Libya, på samme vis som landet har gjort i Syria, svarte Waldhauser bekreftende.

– Ja, det er en god måte å karakterisere det på, sa han, og viste til at Russland nå gir militærstøtte til Haftar for å sikre seg innflytelse over Libyas framtid.

Kaos og anarki

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

Landet har i dag tre rivaliserende regjeringer og to nasjonalforsamlinger. Den FN-støttede regjeringen i hovedstaden Tripoli, som ledes av statsminister Fayez Serraj, ble utnevnt i mars 2016. Den anerkjennes ikke av nasjonalforsamlingen, som har tilhold i havnebyen Tobruk helt øst i landet.

Onsdag var det voldsomme sammenstøt mellom ulike militsgrupper i Tripoli, noe som blant annet førte til at alle skoler er stengt på ubestemt tid.

(©NTB)