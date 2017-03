Trump raser etter skatteavsløring

Det hvite hus offentliggjorde onsdag et utdrag av Donald Trumps selvangivelse for 2005, da han betalte 38 millioner dollar i skatt og førte opp 150 millioner dollar i inntekt.

Trump har tidligere nektet å offentliggjøre selvangivelsene sine, men ville komme den prisbelønte gravejournalisten David Cay Johnston i forkjøpet.

Johnston, nettvisen The Daily Beast og TV-kanalen MSNBC meldte kort tid før at de hadde fått tilgang til skateopplysningene fra 2005 og at de aktet å offentliggjøre dem.

Falske nyheter

Trump bestrider ikke at tallene stemmer, men raser likevel mot Johnston og stempler saken som "falske nyheter".

Johnson hevder at han fikk tilsendt skattepapirene uoppfordret, men det fester ikke Trump lit til

– Er det virkelig noen som tror at en reporter som ingen noen gang har hørt om, "kikket i postkassen sin" og fant selvangivelsen min? tvitrer han grytidlig onsdag morgen.

Det hvite hus truet samtidig med straffeforfølgelse og viste til at "det er fullstendig ulovlig å stjele og offentliggjøre selvangivelser".

Strafferammen for dette er inntil fem års fengsel eller bøter på 5.000 dollar, drøyt 43.000 kroner, sa en kilde i Trump-administrasjonen.

Tror Trump lekket

Johnston, som har vunnet den høythengende Pulitzerprisen for sin journalistikk, tror at det var Det hvite hus eller presidenten selv som sto bak lekkasjen av skattepapirene fra 2005, trolig fordi dette var et gunstig år for Trump.

– Donald har en lang historie når det gjelder å lekke ting om seg selv når han tror at det er i hans egen interesse, konstaterer Johnston.

Under 4 prosent av det Trump betalte i skatt i 205, var rett nok føderal inntektsskatt. Det øvrige var såkalt "alternativ minimumsskatt", kjent som AMT, en skatteordning som opprinnelig ble innført for å hindre de rikeste i å utnytte smutthull, og som Trump tidligere har ivret etter å avskaffe.

