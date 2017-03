To av tre dansker vil begrense muslimsk innvandring

Spørsmålet om innvandring deler de danske velgerne, skriver Berlingske. Dagens regjering har gjennomført 50 innstramminger i innvandringspolitikken, og antallet asylsøkere har falt vesentlig. Likevel mener flere at innvandring fra muslimske land må begrenses.

I 2015 var antallet 54 prosent, viser undersøkelsen som er utført at TNS Gallup.

Målingen viser også at flere vil forby at kvinner kan dekke til håret sitt, og flere vil kreve at innvandrere omfavner "danske verdier".

Det vakte oppsikt da Danmarks utlendings- og integrasjonsminister Inger Støjberg tirsdag valgte å feire innstrammingene i innvandringspolitikken med bløtkake. Kaken var pyntet med tallet 50, noe som skulle symbolisere at regjeringen så langt har fått vedtatt 50 innstramminger i innvandrings- og asylpolitikken.

