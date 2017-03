Tillerson innleder Asia-reise i Japan

Tillerson ankom Tokyo onsdag ettermiddag, på det som er første del av en fire dager lang reise til Japan, Sør-Korea og Kina. I Japan skal han torsdag møte statsminister Shinzo Abe og utenriksminister Fumio Kishida.

En viktig post på Tillersons program blir å pleie samarbeidet med de tre landene for å stå imot atomtrusselen fra Nord-Korea. Tillerson vil også vise at "Amerika først"-slagordet ikke betyr at USA svekker sitt diplomati i regionen.

Samtidig med Tillersons ankomst til Japan, la det atomdrevne hangarskipet USS Carl Vinson fra USA til kai i den sørkoreanske havnebyen Busan for å delta i en militærøvelse.

Nord-Korea har lenge fordømt den årlige fellesøvelsen mellom Sør-Korea og USA, der titusener av soldater deltar.

Amerikanske utenriksministre pleier å ha med seg en rekke journalister på utenlandsreisene, men Tillerson kom onsdag til Japan med bare én reporter – fra det konservative nettstedet Independent Journal Review. Amerikansk UD har forklart det med at Tillerson reiste med et lite fly og at han derfor ikke kunne ha med seg flere journalister.

Han blir imidlertid møtt av flere amerikanske journalister som har tatt seg fram på egen hånd til Tokyo, Seoul og Beijing.

