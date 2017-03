Svakere enn ventet for Wilders

Det er en oppgang sammenlignet med forrige valg i 2012, men svakere enn på de siste meningsmålingene.

Oppslutningen om PVV lå opp mot 35 seter på målingene i fjor høst, men har hatt en fallende tendens siden nyttår.

Wilders mener likevel at han uansett har vunnet fordi andre partier har begynt å etterape ham.

– Vi har satt vårt preg på valget. Alle snakker om våre saker, sa Wilders da han avla stemme onsdag morgen.

Han fastholdt at partier som PVV var kommet for å bli, og at det samme ville vise seg i Frankrike og Tyskland, uansett utfall i det nederlandske valget.

– Denne ånden går ikke inn i lampen igjen. Folk føler seg feilrepresentert, sa Wilders.

(©NTB)