Rutte ligger an til å vinne valget i Nederland

Wilders avla stemme på en skole i Haag klokken 9 onsdag morgen, med store sikkerhetstiltak og stort frammøtte av pressefolk. Senere på formiddagen var det Ruttes tur til å legge sin stemme i urnen.

Mark Rutte, som er inne i sin andre periode som statsminister, ligger ifølge de siste meningsmålingene best an. Hans høyreliberale parti VVD får rundt 17 prosent oppslutning, men pustes i nakken av ytre høyre-populisten Geert Wilders' parti PVV som får 14 prosent på målingene.

Nettstedet Peilingwijzer har sammenstilt data fra de største og siste målingene. På grunnlag av disse tallene ligger VVD an til å få mellom 24 og 28 av de 150 setene i andrekammeret i nasjonalforsamlingen. Wilders' parti PVV havner på andreplass med mellom 19 og 23 av setene. Han pustes i nakken av kristendemokratene, som får mellom 19 og 21 seter, viser sammenstillingen.

Den største taperen ser imidlertid ut til å bli Ruttes koalisjonspartner siden 2012, arbeiderpartiet, som på målingen får mellom 10 og 12 seter. Det er langt færre enn de 38 setene partiet fikk i valget for fire år siden.

Rutte advarer

Rutte advarer folk mot å tro på VVD-seier. I et forsøk på å mobilisere så mange hjemmesittere og tvilere som mulig, sier han at det er fare for at nederlenderne torsdag morgen står opp og finner ut at "Geert Wilders leder det største partiet".

Da Rutte avla stemme onsdag, snakket han om hvordan man nå har en mulighet til "å stanse feil type populisme".

– Dette er det tredje valget, etter brexit og etter valget i USA. Vi har kommende valg i Frankrike og Tyskland. Dette er en sjanse for et stort demokrati som Nederland til å hindre en dominoeffekt som medfører feil type populisme, sa Rutte.

Selvsikker Wilders

Wilders håper på sin side at hans populisme har kommet for å bli.

– Uansett hva utfallet blir av valget i dag, kommer ikke lampeånden til å gå inn i oljelampen igjen, sa Wilders.

Wilders spår at valgene i Frankrike og Tyskland senere i år vil gjenspeile resultatet i Nederland.

– Uansett hva eliten ønsker, styrkes nå politikere som fronter et helt annet bilde av hva folket forventer av dem, sa Wilders.

Valget følges med argusøyne av omverdenen, ettersom det blir sett på som en indikasjon på hvor sterke de høyrepopulistiske strømningene er i Europa foran valgene i Frankrike og Tyskland.

Valget i Nederland avholdes mens det er full diplomatisk krise mellom Nederland og Tyrkia, en krise som det ser ut til at både nederlandske og tyrkiske politikere forsøker å utnytte til sin fordel blant egne velgere.

(©NTB)