Renault beskyldes for utslippsjuks – nekter

Juksingen hos den franske bilprodusenten skal ha pågått i hele 25 år, ifølge etterforskerne. Utslippene til både bensin- og dieselmotorer skal ha blitt jukset med.

Hele ledelsen, deriblant toppsjefen Carlos Ghosn, skal være innblandet i den angivelige utslippssvindelen, hevder etterforskerne.

Renault sendte onsdag ut en melding der de "formelt avviser" å ha jukset med utslippstestene.

Granskingen av Renault startet etter den verdensomspennende Volkswagen-skandalen. I 2015 erkjente Volkswagen, som blant annet produserer bilmerkene VW, Skoda, Audi, Seat og Porsche, å ha jukset med utslippsdata for over 11 millioner dieselbiler som er solgt verden over. I bilene var det plassert villedende programvare som førte til at utslippstallene ble kunstig lave.

Skandalen har kostet Volkswagen over 18 milliarder dollar, drøyt 150 milliarder kroner.

