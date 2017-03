Pirater krever løsepenger for kapret skip

En EU-styrke som bekjemper piratvirksomhet har vært i kontakt med skipets kaptein som bekreftet at væpnede menn er om bord skipet Aris 13. Skipet seiler under komorisk flagg. En somalisk pirat som hevder han er i kontakt med piratene om bord sier summen for løsepenger ikke er fastsatt ennå.

Mandagens kapring var den første kapringen av et større handelsfartøy utenfor Somalia siden 2012. Kapringen kom som en overraske for den internasjonale shippingindustrien. Marinepatruljer fra NATO-land, samt Kina, India og Iran, har stanset piratkapringer i flere år, men NATO avsluttet sitt antipirat-oppdrag i desember, til tross for at FN i oktober advarte om at situasjonen er skjør og at somaliske pirater har til hensikt, og mulighet til, å gjenoppta angrep.

(©NTB)