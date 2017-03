Nye selvmordsbomber ryster Damaskus

En selvmordsbomber utløste først en sprengladning inne i den største rettsbygningen i Damaskus, melder regjeringskontrollert fjernsyn onsdag ettermiddag.

Noen timer senere kom et nytt selvmordsangrep, denne gangen i en restaurant i den vestlige delen av byen.

– En terrorist utløste bombebeltet sitt inne i en av restaurantene i Rabweh-området, noe som forårsaket flere drepte og sårede, melder det statlige nyhetsbyrået SANA.

Ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble 37 mennesker drept, blant dem 21 sivile, i selvmordsaksjonen mot rettsbygningen i sentrum av byen. Mange ble også såret.

Flere domstoler

En AFP-korrespondent på stedet opplyser at sikkerhetsstyrker har sperret av et område i bydelen Hamidiyeh, der bomben eksploderte.

Domstolen huser både islamske domstoler som håndterer familierettssaker, og en straffedomstol.

– Vi var livredde, sier en advokat som var i bygningen under angrepet, til AFP.

– Vi søkte tilflukt i et bibliotek i en av de øvre etasjene. Det var et fryktelig syn, sier advokaten, som ikke vil bli navngitt.

Forsøkt stanset

– Selvmordsbomberen prøvde å gå inn, og da politiet ville stanse ham, så løp han inn og sprengte seg selv, sier en aktor til statlig fjernsyn.

De to selvmordsangrepene skjer på seksårsdagen for det mange regner som starten på konflikten i Syria, da de første fredelige demonstrasjonene mot president Bashar al-Assads regime fant sted i Deraa. Siden er over 320.000 mennesker drept og millioner drevet på flukt.

Forrige lørdag ble 74 mennesker drept i et dobbelt bombeangrep i Damaskus. Al-Qaidas tidligere Syria-fløy Fateh al-Sham tok på seg ansvaret for blodbadet.

(©NTB)