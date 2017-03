NATO-landet Tyrkia drøfter kjøp av russisk rakettsystem

Det bekrefter det tyrkiske forsvarsdepartementet onsdag. For noen år tilbake inngikk Tyrkia en avtale med Kina om kjøp av luftvernraketter. Avtalen vekket bekymring blant Tyrkias allierte i NATO og ble skrinlagt i 2015.

Saken skal ha blitt diskutert da Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan møtte Russlands president Vladimir Putin i Moskva i forrige uke.

– Det er framgang i diskusjonene, sier den tyrkiske forsvarsministeren Fikri Isik til det statlige nyhetsbyrået Anadolu. Isik antydet i fjor at landet var interessert i det russiske systemet.

S-400-raketter er utplassert i Tyrkias naboland Syria for å beskytte de russiske basene Khmeimim og Tartus.

Putins talsmann Dmitrij Peskov har tidligere uttalt til russiske medier at landene er interessert i å fortsette forhandlingene om et salg. Sjefen for den russiske våpenprodusenten Rostec, Sergej Tsjemezov, har uttalt at Tyrkia ønsker å kjøpe rakettsystemet på kreditt fra Russland, ifølge nyhetsbyrået TASS.

Meldingene kommer mens det er bekymring i vestlige land for at Erdogan stadig driver Tyrkia i mer totalitær retning, og posisjonerer NATO-landet stadig nærmere Russland.

