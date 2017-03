Mot seier for sentrum i styrkeprøven med Wilders 

Etter alt å dømme må det minst fire partier til for å stable et regjeringsflertall på beina etter valget i Nederland.

Statsminister Mark Rutte og hans parti VVD ligger an til å bli størst med 31 av 150 seter i andrekammeret i nasjonalforsamlingen. Det viser en valgdagsmåling som Ipsos har gjennomført for fjernsynskanalene NOS og RTL.

Rutte kan nå brette opp ermene for en komplisert runde med sonderinger. Han vil ha nok av samtalepartnere å velge blant – hele 13 partier ligger an til å få seter i den fragmenterte forsamlingen.

Tredelt

Tre partier ligger på delt andreplass med 19 seter hver, viser målingen. De tre er Geert Wilders' parti PVV på ytre høyre, det sosialliberale partiet D66 og kristendemokratiske CDA.

Med 19 seter vil Wilders gå fram sammenlignet med forrige valg i 2012. Den gang vant han 15 seter. Men resultatet er svakere enn hva de siste målingene før valget tydet på.

Andre store partier har vært krystallklare på at et regjeringssamarbeid med Wilders er utelukket. Men Wilders selv har ikke gitt opp.

"Rutte er ikke kvitt meg ennå", skrev Wilders på Twitter da valgdagsmålingen ble lagt fram.

Stor interesse

Valgresultatet vil trolig bli tolket som en viktig seier for moderate politiske krefter i Europa. Seieren kommer etter et år der både brexit og sjokkresultatet i presidentvalget i USA har rystet Vesten.

Valget i Nederland er blitt framhevet som en lakmustest for de høyrepopulistiske strømningene i Europa før valgene i Frankrike og Tyskland.

– Det er en sjanse for et stort demokrati som Nederland til å gjøre et poeng ut av å stoppe dominoeffekten av en feil type populisme, sa Rutte da han avla stemme.

Wilders fastholdt på sin side at partier som PVV var kommet for å bli – og spådde at dette ville komme til syne også i de franske og tyske valgene.

Endret partilandskap

Valgdeltakelsen var høy gjennom hele dagen onsdag, og flere valglokaler måtte holde åpent på overtid på grunn av lange køer da de skulle stenge.

Valgdagsmålingen vitnet samtidig om betydelige endringer i velgernes preferanser.

Det grønne partiet GroenLinks lå an til å bli valgets rakett. Partiet gjorde en svært god valgkamp med sin karismatiske 30 år gamle leder Jesse Klaver – i én avis litt syrlig beskrevet som en nederlandsk Justin Trudeau "med nederlandsk hårsveis" – og gikk ifølge valgdagsmålingen mot 16 mandater, en firedobling fra valget i 2012.

PvdA-kollaps

Den store taperen i valget var arbeiderpartiet PvdA, som ifølge valgdagsmålingen ville få 9 mandater, ned fra 38 mandater i 2012. PvdA sitter i dag i regjering sammen med VVD og er blitt hardt straffet for dette.

Marte Gerhardsen i tankesmia Agenda mener partiet selv er skyld i det stupbratte fallet.

– De har sittet i en liberalkonservativ regjering og vært med på en politikk som har skapt økte forskjeller og rammet veldig skjevt sosialt. De har ikke levert på det som er sosialdemokratiets kjerneverdier, nemlig arbeid og velferd. Arbeiderklassevelgere føler seg nok sviktet, sier hun til NTB.

