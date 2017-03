Måling: Skottene ønsker ikke uavhengighet

Målingen kommer dagen etter at førsteminister Nicola Sturgeon overrasket britenes statsminister Theresa May med planer om en ny folkeavstemning om løsrivelse. Den forrige ble holdt i 2014, og da sa skottene nei til uavhengighet.

Ifølge nye tall publisert i The Times, sier 57 prosent nei til løsrivelse.

Bakgrunnen for at Sturgeon vil ha omkamp, er skottenes misnøye med resultatet av den britiske EU-avstemningen. Et stort flertall i Skottland stemte i fjor for å bli værende i unionen.

Sturgeon ønsker seg en ordning hvor Skottland blir værende i det europeiske fellesmarkedet, selv om resten av Storbritannia går ut.

(©NTB)