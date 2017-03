Libysk opprørsstyrke sier de får russisk militærstøtte

Det har i lengre tid vært mistenkt at Russland støtter grupperinger i Libya militært. Presidenten for den libyske nasjonalforsamlingen, Agila Saleh, bekrefter overfor det statlige, russiske nyhetsbyrået RIA Novosti at libyerne har bedt om hjelp til å trene militært personell og til å reparere militærutstyr i kampen mot islamistiske grupperinger:

– Vi ble lovet hjelp i kampen mot terrorisme, sier Saleh.

Saleh opplyser at opprørsgeneralen Khalifa Haftar besøkte Moskva to ganger i fjor, og i januar var han på et russisk hangarskip utenfor kysten av Libya og i møte med den russiske forsvarsministeren. Haftar og deler av parlamentet slutter ikke opp om den FN-støttede regjeringen i hovedstaden Tripoli, men støtter derimot en rivaliserende administrasjon som har tilhold øst i landet.

Russland skal imidlertid også ha tatt imot Libyas statsminister Fayez al-Sarraj denne måneden i det som ser ut til å være et forsøk på å snakke med flere parter i konflikten.

