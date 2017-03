Klart for rettsbehandling av Trumps nye innreiseforbud 

"VI SEES I RETTEN", tvitret Trump etter at hans første innreiseforbud ble stanset av en dommer 3. februar. Det ser ut til at folk har tatt ham på ordet, gitt antall klager som er levert inn på hans nye innreiseforbud. Både delstater og menneskerettighetsgrupper mener at også dette bryter med den amerikanske grunnloven.

Onsdag skal det nye innreiseforbudet bli vurdert av to føderale domstoler, en i Hawaii og en i Maryland. Dagen etter er det meningen at det skal tre i kraft.

Den store forskjellen fra det forrige innreiseforbudet er at det denne gangen ikke gjelder for personer som skal reise til USA og som allerede har visum eller annen type oppholdstillatelse. For øvrig gjelder det for alle borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen fra torsdag og 90 dager framover. Denne gangen er Irak unntatt.

– Rettet mot muslimer

Kritikerne mener at innreiseforbudet fortsatt er diskriminerende mot muslimer ettersom det kun retter seg mot hovedsakelig muslimske land.

Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at det er et svært viktig redskap for å fastholde den nasjonale sikkerheten og holde ekstremister ute, påpeker kritikerne at de verste terrorangrepene i USA siden 11. september 2001 er begått av enten radikaliserte amerikanske statsborgere eller av personer fra land som ikke omfattes av Trumps innreiseforbud.

Kritikerne argumenterer også for at det vil ramme både skoler, universiteter og næringsliv selv om det denne gangen ikke gjelder for personer som allerede har oppholdstillatelse.

Kampen mot innreiseforbudet utspilles på flere geografiske fronter, men først og fremst på den amerikanske vestkysten, der Demokratene har stor støtte.

Seks delstater

Muligens blir forbudet også gjenstand for en tredje rettshøring i løpet av onsdagen, som følge av at seks delstater forsøker å få innreiseforbudet stanset. Washington leverte mandag klagen til den samme føderale dommeren som stanset det forrige innreiseforbudet, James Robart, i Seattle, og fikk følge av California, Massachusetts, Oregon, Maryland og New York.

Trump har tidligere kalt Robart for "en såkalt dommer", noe som skapte sterke reaksjoner.

I USA kan en føderal dommer sette til side hele eller deler av Trumps direktiver, og beslutningen vil gjelde for hele USA.

Det var dette Robart gjorde med det første innreiseforbudet, og nå håper de seks delstatene at han vil gjøre det igjen.

(©NTB)