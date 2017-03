Kim Jong-nams identitet bekreftet med DNA-prøver

– Etterforskerne har bekreftet identiteten, basert på en DNA-prøve fra et av barna hans, sier visestatsminister Ahmad Zahid Hamidi.

Fingeravtrykk er også blitt brukt for å bekrefte identiteten, med hjelp fra Japan der Kim i 2001 forsøkte å ta seg inn i landet.

45 år gamle Kim Jong-nam ble drept på flyplassen i Kuala Lumpur 13. februar med nervegiften VX. Sørkoreanske myndigheter har anklaget Pyongyang for å ha stått bak. Nord-Korea har avvist beskyldningene.

Drapet førte til diplomatisk krangel mellom Nord-Korea og Malaysia, og de to landene har utvist hverandres ambassadører. Nord-Korea har kritisert Malaysia for å nekte å utlevere liket, som regimet for øvrig ikke har omtalt som Kim Jong-uns halvbror.

Kim etterlater seg kone og barn i eksil i den kinesiske autonome regionen Macau. Familien frykter at Kims 21 år gamle sønn Kim Han-sol kan bli neste offer.

En vietnamesisk og indonesisk kvinne er varetektsfengslet og siktet for å ha utført drapet.

