Kamerun hevder å ha frigitt 5.000 fra Boko Haram

Militæroperasjonen foregikk både på kamerunsk og nigeriansk territorium, opplyser den kamerunske regjeringstalsmannen Issa Tchiroma Bakary.

– De frigitte gislene, de fleste av dem kvinner, barn og eldre, er brakt til en leir for fordrevne i Banki i Nigeria, sier han.

Ifølge Bakary ble mer enn 60 Boko Haram-medlemmer drept, og 21 mistenkte medlemmer pågrepet.

Den islamistiske ekstremistgruppa Boko Haram ønsker å opprette et kalifat nord i Nigeria, og har stått bak et omfattende opprør siden 2009. Gruppa har også gjennomført angrep i Kamerun, Tsjad og Niger, noe som har ført til etableringen av en regional militærstyrke for å slå islamistene tilbake.

Omkring 200.000 kamerunere fra regionen nær den nigerianske grensen har flyktet fra sine landsbyer for å komme unna volden fra Boko Haram.

(©NTB)