Hungersnøden i Jemen rammer barna hardt

Organisasjonen peker på at nødhjelp blokkes og at havner bombes. Det fører til at sivilbefolkningen ikke får den hjelpen de trenger. Og verst går hungersnøden ut over barna.

– Redd Barna-ansatte som jobber i Jemen, tar imot avmagrede barn, som er i ferd med å dø. Mange av dem er så sulte at de ikke har krefter til å gråte, forteller landssjef for Redd Barna, Grant Pritchard i en pressemelding onsdag.

Han forteller at gravide kvinner har måttet sultet seg selv for å brødfø familien, og om barn som dør fordi de ikke får medisiner.

(©NTB)