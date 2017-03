Forskere vil studere hvor skadelige koseklærne våre er for livet i havet

Forskere mener at klærne vi elsker å ta på når vi skal slappe av eller trene, framstår som en stadig større kilde til mikroplastforurensning i havene. Forurensningen kan vi kanskje få i retur på matfatene våre – gjennom sjømat.

Fleece-plagg inneholder plast. Når plaggene vaskes, skilles det ut ørsmå fragmenter som slipper gjennom filtrene i vaskemaskinene. Mikroplasten føres ut i de naturlige vannveiene. Mye havner i havet.

Nå vil forskere fra Mississippi-Alabama Sea Grant Consortium starte et to års langt studie som skal gi flere svar på hvor mye og hvor skadelig denne forurensingen er. De vil i hovedsak basere seg på frivillige som deltar i opprenskningsaksjoner ved kysten.

Nylig ga The International Union for Conservation of Nature (IUCN) ut en rapport, der det heter at små plastpartikler som vaskes av produkter som syntetiske klær og bildekk, kan bidra til opptil 30 prosent av "plastsuppen" som forurenser verdens hav.

