Flere tusen deltok i protestmarsj i Hviterussland

Protestmarsjer er sjelden kost i den tidligere Sovjet-republikken, som har vært styrt med jernhånd av Aleksandr Lukasjenko siden 1994.

Demonstrasjonen foregikk fredelig, men i byen Grodno vest i landet ble flere protestledere pågrepet etter å ha arrangert en marsj som samlet rundt 800 personer.

Siden protestene startet i februar, har om lag 100 mennesker blitt pågrepet, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Vyasna. Det er mange år siden hviterussere såpass tydelig har vist sin misnøye med myndighetene.

I forrige uke gikk Lukasjenko delvis tilbake på et svært upopulært forslag, noe som også er svært uvanlig. Forslaget innebar at personer som arbeider mindre enn et halvt år, og som ikke registrerer seg hos myndighetene, skal straffes med å betale drøyt 2.000 kroner i skatt.

Men aktivister sier at demonstrasjonene handler om mye mer.

– Problemet er at det har blitt umulig å leve, sier Sergej Karjakin, en av arrangørene bak onsdagens marsj.

