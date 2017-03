Etiopia anklager Sør-Sudan for drap og kidnappinger i grenseområdene

– Væpnede grupper fra den etniske Murle-stammen krysset grensen til Etiopia tidligere denne uka. De drepte 28 mennesker og kidnappet 43 barn, hevder Chol Chany, talsperson for etiopiske, regionale myndigheter.

– Etiopiske styrker har tatt opp jakten på dem. Angriperne har ennå ikke tatt seg tilbake til Sør-Sudan, hevder han. Han sier videre at det skal ha deltatt rundt 1.000 personer fra murle-stammen i angrepene i Etiopia.

Også i april i fjor skjedde et lignende angrep. Da ble 208 mennesker drept og 125 barn bortført.

Opp gjennom årene har etiopiske og sørsudanske stammer flere ganger gått over grensen for å raide hverandre. Oftest har det vært for å stjele kveg, men også for å kidnappe barn som brukes som gjetere.

