Damaskus rystet av blodige angrep på seksårsdagen for opprøret i Syria

Mannen som sprengte seg selv i Damaskus' største rettsbygning tok med seg 39 mennesker i døden, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Blant dem var 24 sivile. Mange ble også såret.

Noe senere ble det meldt om et nytt selvmordsangrep, denne gangen mot en restaurant i Rabweh-distriktet vest i den syriske hovedstaden. Meldingene går ut på at flere personer ble drept, men det nøyaktige antallet er foreløpig uklart.

De to selvmordsangrepene skjer på seksårsdagen for det mange regner som starten på konflikten i Syria, da de første fredelige demonstrasjonene mot president Bashar al-Assads regime fant sted i Deraa. Siden er over 320.000 mennesker drept og millioner drevet på flukt.

– Livredde

Rettsbygningen som ble angrepet, huser både islamske domstoler som håndterer familierettssaker, og en straffedomstol.

– Vi var livredde, sier en advokat som var i bygningen under angrepet, til AFP.

– Vi søkte tilflukt i et bibliotek i en av de øvre etasjene. Det var et fryktelig syn, sier advokaten, som ikke vil bli navngitt.

I uniform

Ifølge en politikilde var angriperen kledd i en militæruniform, og han var utstyrt med et gevær og en håndgranat. Ved inngangen ble han stanset og bedt om å levere fra seg håndgranaten, men i stedet løp han mot inngangen til lobbyen og sprengte seg, melder det statlige nyhetsbyrået SANA.

Bilder offentliggjort av syrisk fjernsyn viser et blodstenkt gulv inne i lobbyen.

Innbyggere i bydelen forteller at de hørte en kraftig eksplosjon, og at husene ristet før svart røyk steg opp fra bygningen.

Politijakt

Mannen som sprengte seg selv i restauranten, forsøkte å komme seg unna politiet sammen med to andre mistenkte, opplyser en sikkerhetskilde. Under politijakten skal han ha løpt inn i restauranten og utløst bomben. De to andre personene ble pågrepet.

Det er foreløpig ingen som har tatt ansvar for bombeangrepene.

Forrige lørdag ble 74 mennesker drept i et dobbelt bombeangrep i Damaskus. Al-Qaidas tidligere Syria-fløy Fateh al-Sham tok på seg ansvaret for blodbadet.

