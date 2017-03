Brevbombe til tysk finansdepartement sendt fra Hellas

Pakken var sendt til den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble, mens avsenderen befant seg i Aten, opplyser en talskvinne for det greske sivilforsvarsdepartementet til nyhetsbyrået DPA.

Navnet Adonis Georgiadis var oppført som avsender. Han er visepresident i det greske høyrepartiet Nytt demokrati.

Georgiadis bekrefter opplysningen i en Twitter-melding:

– Det er ingen spøk. Det er dessverre sant, skriver han.

I et intervju med Bild sier han at "en eller annen terrorist må ha brukt navnet mitt, fordi her i Hellas regner jeg meg som en venn av Schäuble".

Alarmen gikk etter at det ble oppdaget mistenkelige ledninger under en rutinemessig røntgensjekk. Den ble tatt med til et skytefelt i Grunewald og undersøkt der.

Ifølge Bild hadde pakken forårsaket store skader hvis den hadde blitt åpnet.

De ansatte ble evakuert fra bygningen etter bombefunnet, og området rundt postkontoret ble ryddet. Operasjonen tok flere timer.

