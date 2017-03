Aleppo har igjen rennende vann

En aktivistgruppe skriver på Facebook at vannpumpene fungerer i bydelene Hamdaniyeh, Manyan og Salaheddine.

Imad al-Khal (64) forteller til nyhetsbyrået AP at det er første gang han har mottatt vann via de kommunale vannrørere på 67 dager.

– Folk bruker brønnvann og blir syke, sier han.

IS-krigere stengte byens største vannverk ved elven Eufrat i januar. I forrige uke fikk regjeringsstyrker igjen kontroll over anlegget, dermed kunne reparasjonsarbeidene starte.

Aleppo var før krigen Syrias største by og landets næringslivssenter I 2012 tok opprørere som kjempet mot Assad-regimet, kontroll over den østlige delen av byen. Etter en offensiv som la store deler av Øst-Aleppo i grus, tok regjeringsstyrker med russisk hjelp tilbake kontrollen over hele byen i desember.

Regimets bombardement av sivile områder i Øst-Aleppo har blitt stemplet som en krigsforbrytelse av FN.

(©NTB)