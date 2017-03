Tyskland vil straffe sosiale medier som ikke rydder opp

Justisminister Heiko Maas legger fram et lovforslag om bøter på opp til 50 millioner euro (ca 450 millioner kroner) som eierne bak sosiale nettsteder må betale dersom de ikke rydder opp.

Maas sier at undersøkelser viser at for eksempel Twitter bare har fjernet 1 prosent av alle illegale innlegg, mens Facebook har fjernet nærmere 40 prosent.

-Dette er ikke nok, understreker Maas.

Lovforslaget går ut på at internettselskapene må ha døgntjeneste for å fange opp ulovlig innhold og respondere på brukeres klager, og at de også må fjerne slikt innhold innen sju dager. Selskapene må også ansette egne personer, som skal ha ansvar for å følge opp og fjerne ulovlige ytringer og falske nyheter. Disse personene kan bøtelegges med opp til 5 millioner euro dersom de ikke gjør jobben sin.

Tyskland mener at de samme selskapene må offentliggjøre kvartalsvise rapporter som viser hvordan de har håndtert ulovlige innlegg.

Maas understreker at lovforslaget ikke skal begrense ytringsfriheten, men at dette dreier seg om kampen mot ulovlige hatytringer og falske nyheter som er ærekrenkende.

I Tyskland er ytringsfrihet garantert i grunnloven, men landet har – som følge av sin historie – fra før strenge regler for hva som ikke er lovlig. Hatytringer mot et spesielt segment i befolkningen er for eksempel forbudt, og det er heller ikke lov til å benekte holocaust.

(©NTB)