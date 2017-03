Trumps rådgiver møtte Abbas på Vestbredden

Møtet mellom Abbas og Trumps rådgiver Jason Greenblatt ble holdt i Ramallah på den israelskokkuperte Vestbredden mandag kveld. Før dette hadde Greenblatt hatt et fem timer langt møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

I en Twitter-melding skriver Greenblatt at han og Abbas har hatt "en positiv og vidtrekkende meningsutveksling om den nåværende situasjonen".

Ifølge amerikanske tjenestemenn er Greenblatt i Midtøsten for å samle inn fakta om situasjonen idet president Donald Trump og hans administrasjon forsøker å finne ut hvordan de skal håndtere den langvarige og svært fastlåste konflikten. Greenblatt er utnevnt til spesialutsending for internasjonale forhandlinger.

Tidligere har imidlertid Trump sådd tvil om USA langvarige Midtøsten-politikk, som har hatt som mål å finne en tostatsløsning mellom Israel og Palestina.

Da Trump tok imot Netanyahu i Det hvite hus i februar sa han at han ikke er bundet til å fremme en tostatsløsning, og at han vil gå inn for en ettstatsløsning hvis det betyr at det kan skapes fred.

Han har også skapt uro blant palestinerne og andre ved at han under valgkampen lovet å flytte USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem, hvis status er ett av de mest omstridte spørsmålene i konflikten.

