Trakk seg fra valgdebatt i Nederland

Den tyrkisk-nederlandske politikeren Tunahan Kuzu fra partiet Denk (tenk), ville ikke delta i debatten der den høyrepopulistiske Jan Roos skulle delta.

Under debatten svarte Roos, og kalte Kuzu for den tyrkiske president Recep Tayyip Erdogans "skjødehund". Han karakteriserte også Kuzus fravær for feigt og en hån mot demokratiet.

Debatten er den siste politiske konfrontasjonen foran valget på ny nasjonalforsamling onsdag.

Den politiske debatten – og valget – kommer midt oppe i en diplomatisk krise mellom Nederland og Tyrkia, etter at Nederland hindret to tyrkiske ministre i å holde valgtaler foran en folkeavstemning i Tyrkia.

Det er statsminister Mark Ruttes parti VVD som ligger best an. Men det er knyttet stor spenning til hvor stor oppslutning høyreradikale Geert Wilders og hans parti PVV får. Ifølge meningsmålingene ligger de an til å få en oppslutning på rundt 14 prosent.

(©NTB)