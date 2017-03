Store mangrove-områder i Australia døde av tørke i fjor

Mangroveskog over hele Carpentariabukta i det nordlige Australia visnet bort. Flyobservasjoner og satellittbilder bekrefter at skogen enten var død eller hadde mistet bladene sine. Etter å ha analysert været og studert klimarekorder, konkluderer forskerne med at mangrovene rett og slett døde av tørke.

-Fra 2011 har denne kystlinjen opplevd mindre regn enn det som gjennomsnittlig har vært vanlig. 2015 og 2016 kom på toppen med streng tørke, forteller økolog og mangrove-spesialist Norm Duke fra James Cook universitetet i Australia.

Den klima-relaterte mangrovedøden beskriver han som den verste i sitt slag.

Rundt 7.400 hektar (eller rundt 70 kvadratkilometer) med mangroveskog ble rammet av tørken.

