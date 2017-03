Sør-Koreas avsatte president innkalles til avhør

Påtalemyndigheten skal i løpet av onsdag bestemme tidspunkt for innkallelsen, opplyser talspersonen tirsdag ettermiddag.

Grunnlovsdomstolen avsatte fredag Park som president.

Park ble stilt for riksrett, tiltalt for korrupsjon og misbruk av makt. Nå som hun ikke lenger har presidenttittel, kan hun stilles for retten for lovbruddene hun beskyldes for: Maktmisbruk og korrupsjon i forbindelse med at hun skal ha latt seg utnytte av venninnen Choi Soon-sil, som selv er siktet for å ha brukt Parks posisjon til å presse selskaper for enorme summer.

Blant selskapene er Samsung, som anklages for å ha betalt bestikkelser til Choi for å påvirke regjeringen. Skandalen har ført til at selskapets toppsjef Lee Jae-yong er varetektsfengslet og tiltalt for korrupsjon.

De tre avviser korrupsjonsanklagene.

