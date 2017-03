Polsk EU-politiker straffes for kvinne-uttalelse

Janusz Korwin-Mikke (74) vil bli utestengt fra EU-parlamentet i ti dager. I tillegg mister han i 30 dager kostpengene som skal dekke utgifter han har som EU-parlamentariker. Dette utgjør en sum tilsvarende 85.000 kroner.

Straffetiltak av dette omfanget er ikke blitt innført tidligere, ifølge forsamlingens president Antonio Tajani.

– Ved å krenke alle kvinner har Korwin-Mikke vist forakt for våre mest grunnleggende verdier, sa Tajani tirsdag.

Den polske representanten, som tilhører et lite høyreradikalt parti, uttalte seg om kvinnelønn under en debatt for halvannen uke siden.

– Selvfølgelig må kvinner tjene mindre, fordi de er svakere, mindre og mindre intelligente, sa han.

Tidligere har Korwin-Mikke hevdet at Adolf Hitler ikke visste om jødeutryddelsen under andre verdenskrig. Han har også kalt flyktninger "menneskelig søppel" og brukt et rasistisk uttrykk om afroamerikanere.

