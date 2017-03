Parlamentet støtter Mays brexit-plan

Vedtaket mandag kveld betyr at May har fått klarsignal fra Parlamentet til å starte Storbritannias utmeldingsprosess fra EU innen slutten av mars. Tidligere har May sagt at hun ønsker å starte prosessen innen slutten av mars.

Underhuset vedtok lovforslaget til regjeringen for flere uker siden, mens Overhuset har ønsket endringer. Det ene forslaget gikk ut på at de folkevalgte skulle ha siste ord når det gjelder hvorvidt den framtidige avtalen mellom EU og Storbritannia er god nok til å forlate unionen. Det andre forslaget gikk ut på å beskytte rettighetene til EU-borgere med oppholdstillatelse i Storbritannia.

Disse endringene ble imidlertid nedstemt i Underhuset mandag, og da forslaget kom i retur til Overhuset senere på kvelden, sa også Overhuset ja.

Nå trengs det kun grønt lys fra dronning Elizabeth, og det kan komme allerede tirsdag.

Utkast fra EU

Den britiske høyesterett besluttet etter folkeavstemningen at det var behov for en godkjenning i parlamentet for å forlate EU. Fra aktiveringen av artikkel 50 er det en frist på to år for å forhandle betingelsene for utmeldingen, og Storbritannia vil bli det første landet som forlater unionen.

EU-president Donald Tusk sa i forrige uke at EU håper å gjøre klar et utkast til plan for brexitforhandlingene innen to døgn etter at Storbritannia utløser den formelle utmeldingsprosedyren.

Skottene vil ut

På samme tid melder skotske myndigheter at de vil be om lov til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia som følge av britenes beslutning om å forlate EU.

Førsteminister Nicola Sturgeon i den skotske selvstyreregjeringen sa mandag at hun neste uke vil be skotske folkevalgte om grønt lyst til å arrangere en folkeavstemning nummer to om uavhengighet. Den forrige ble holdt i 2014, og da sa skottene nei til løsrivelse. Men også den britiske regjeringen i London må gi tillatelse, og uttalelsen derfra mandag kveld var at en ny avstemning vil være "splittende og forårsake stor økonomisk usikkerhet på det verst mulige tidspunkt".

(©NTB)