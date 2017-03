Over 70 mistet livet i søppelskredet i Etiopia

Mange har vært savnet siden katastrofen inntraff, og det letes fortsatt etter både overlevende og omkomne under søppelmassene. Tirsdag ble en kvinne gravd fram i live, opplyser en talskvinne for myndighetene i Addis Abeba.

Den etiopiske nasjonalforsamlingen erklærte tirsdag tre dagers landesorg som følge av katastrofen. Mange av de døde er kvinner og barn som livnærte seg ved å plukke søppel.

Da søppelberget raste, begravde det en rekke boliger som de fattige søppelarbeiderne har bygd like ved fyllingen. Det ble først meldt at minst 24 personer hadde mistet livet, samtidig som flere titall var savnet. Mandag var dødstallet steget til 65, og tirsdag opplyste kommunikasjonsminister Negeri Lencho at 72 personer så langt er funnet døde.

