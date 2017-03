Nødhjelp til beleirede områder i Syria for første gang på flere måneder

Det bor om lag 60.000 mennesker i de fire områdene, og de har ikke fått forsyninger siden 28. november.

Minst to lastebiler med mat og morsmelkerstatning har ankommet landsbyene Foua og Kefraya nordvest i Syria, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Landsbyene har vært beleiret av opprørere i lang tid.

Samtidig kjørte lastebiler inn i forstedene Madaya og Zabadani utenfor Damaskus. Her har befolkningen vært beleiret av regjeringssoldater og alliert Hizbollah-milits fra Libanon i månedsvis.

Planen var at en lang rekke lastebiler skulle bringe nødhjelp til innbyggerne, men det var tirsdag kveld ikke klart om hele planen lot seg gjennomføre. Tidligere har nødhjelpsleveranser blitt stanset rett før lastebilene skulle kjøre, eller hjelpen har ikke nådd fram på grunn av kamper.

Nødhjelpen blir delt ut en måned etter at FN oppfordret alle parter til å bli enige om en avtale slik at nødhjelp kunne leveres umiddelbart.

Til sammen bor hundretusener av mennesker i beleirede områder i Syria, de fleste er omringet av styrker som er alliert med det syriske regimet.

Leveransene blir gjennomført kort tid etter at Leger for menneskerettigheter offentliggjorde en rapport der regimet anklages for med overlegg å ha hindret levering av mat og medisiner til mange syrere som bor i beleirede områder.

