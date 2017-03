May taler til Parlamentet om brexit

Etter flere måneder med tidvis bitre diskusjoner i både Underhuset og Overhuset fikk May det som hun ville. De folkevalgte vedtok loven som lar statsministeren utløse Lisboa-traktatens artikkel 50, som markerer starten på en to år lang utmeldingsprosess.

Det skjedde sent mandag kveld. Loven trenger fortsatt formell godkjenning fra dronning Elizabeth før den trer i kraft. Det kan skje så tidlig som tirsdag, og deretter er det fritt fram for May å trykke på "brexit-knappen".

Regjeringen skal imidlertid ikke ha planer om å gjøre det før etter 25. mars, når Unionen feirer sin 60-årsdag.

Mays seier i Parlamentet mandag kom med en bismak i form av en kunngjøring fra Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon. Tidligere samme dag la hun fram sin plan om å holde en andre folkeavstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannia.

