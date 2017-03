May i brexit-debatten: – Vi er i rute

– Dette vil være et definerende øyeblikk for hele landet vårt, fastslo May i Parlamentet tirsdag.

De folkevalgte gjorde kvelden før det endelige vedtaket som gir regjeringen fullmakt til å ta landet ut av EU. Det skjer ved at artikkel 50 i EUs Lisboa-traktat utløses.

I forkant av Mays tale i Parlamentet ble det spekulert på om hun ville trykke på "brexit-knappen" allerede nå. Det gjorde hun ikke, men hun lovet å holde løftet om å utløse artikkel 50 innen utgangen av mars. Dronning Elizabeth vil formelt godkjenne Parlamentets vedtak i løpet av noen dager.

– Vi fortsetter å følge timeplanen som jeg la fram for seks måneder siden, sa statsministeren.

Lordenes endringer fjernet

Regjeringens forslag til brexit-vedtak i Parlamentet ble først endret av lordene i Overhuset. De ønsket å sikre rettighetene til EU-borgere bosatt i Storbritannia. I tillegg ville de gi Parlamentet mulighet til å stemme over brexit-avtalen som regjeringen skal framforhandle med EU.

Men endringene ble fjernet av Underhuset, og da saken kom tilbake til Overhuset mandag kveld, ble regjeringens versjon godtatt også her.

Labour-leder Jeremy Corbyn beskriver beslutningen om å snu tommelen ned for EU-borgernes rettigheter som "svært skuffende", skriver The Guardian.

Nicolas Hatton, leder av grasrotbevegelsen The3million, frykter at de anslagsvis 3 millioner EU-borgerne som bor i Storbritannia, skal bli politiske forhandlingsbrikker.

Ny skotsk folkeavstemning?

Mays seier i Parlamentet mandag hadde en bismak på grunn av en kunngjøring fra Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon. Tidligere samme dag la hun fram sin plan om å holde en ny folkeavstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannia.

Mange analytikere mener May i praksis ikke vil kunne avvise kravet. Men hun kan gjøre alt hun kan for å utsette avstemningen til etter at brexit er fullført.

Sturgeon åpner for at kravet om en ny folkeavstemning kan droppes. Men da må London-regjeringen gå med på et kompromiss om Skottlands forhold til EU etter brexit. Førsteministeren ønsker seg ideelt sett en ordning hvor skottene fortsatt kan være del av EUs indre marked.

Splittede toryer

Ifølge flere britiske aviser hadde May egentlig tenkt å erklære tirsdag at artikkel 50 utløses. Angivelig var det Sturgeons planer om en ny skotsk folkeavstemning som fikk statsministeren til å gå tilbake til den opprinnelige timeplanen.

Sturgeons utspill vil kunne tvinge May til å måtte argumentere mot skotsk løsrivelse samtidig som hun forhandler om britisk løsrivelse fra EU.

I tillegg vil May kunne møte økende motstand i sitt eget parti.

– Toryenes samhold er skjørere enn det synes å være, sier statsviter Tim Bale ved Queen Mary University of London til nyhetsbyrået AFP.

Han tror den mange tiår gamle splittelsen mellom ja- og nei-siden i det konservative partiet vil komme til overflaten igjen. Euroskeptikere sitter i ledelsen nå, men flesteparten av de konservative ønsker egentlig fortsatt EU-medlemskap.

(©NTB)