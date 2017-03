May beholder grepet om brexit

De folkevalgte vedtok sent mandag kveld loven som lar statsministeren utløse Lisboa-traktatens artikkel 50, som markerer starten på en to år lang utmeldingsprosess.

Loven trenger fortsatt formell godkjenning fra dronning Elizabeth før den trer i kraft. Det kan skje så tidlig som tirsdag, og deretter er det fritt fram for May å trykke på "brexit-knappen".

Regjeringen skal imidlertid ikke ha planer om å gjøre det før etter 25. mars, når Unionen feirer sin 60-årsdag.

EU-borgere nedstemt

Underhuset stemte mandag ned endringene som Overhuset hadde bedt om. Det ene forslaget gikk ut på at de folkevalgte skulle ha siste ord i vurderingen av om den framtidige avtalen mellom EU og Storbritannia er god nok til å forlate unionen.

Det andre forslaget gikk ut på å beskytte rettighetene til EU-borgere med oppholdstillatelse i Storbritannia.

Da forslaget kom i retur til Overhuset senere på kvelden, sa også Overhuset ja.

Skuffet Corbyn

Labour-leder Jeremy Corbyn beskriver beslutningen om å snu tommelen ned for EU-borgernes rettigheter som "svært skuffende", skriver The Guardian.

– Vi skal fortsette å stå på kravet vårt, sier han, og understreker at utløsingen av artikkel 50 bare er begynnelsen på en lang prosess.

Nicolas Hatton, leder av grasrotbevegelsen The3million, som kjemper for EU-borgeres rettigheter, frykter at de anslagsvis 3 millioner EU-borgerne som bor i Storbritannia, nå skal bli forhandlingsbrikker.

Skottland-løsrivelse

Mays seier i Parlamentet mandag kom med en bismak i form av en kunngjøring fra Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon. Tidligere samme dag la hun fram sin plan om å holde en andre folkeavstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannia.

Forsøk fra London på å avvise Sturgeons ønske vil trolig ikke føre fram, fordi Parlamentet i London må, i henhold til seksjon 30 av Scotland Act, gi Skottland myndighet til å gjennomføre avstemningen, skriver The Independent.

Mange analytikere mener at May ikke kan avvise kravet. Men hun kan gjøre alt hun kan for å hindre avstemningen til etter at brexit er fullført, skriver avisen.

Tory-motstand

Samtidig kan May nå møte økende motstand blant sine egne.

– Toryenes samhold er skjørere enn det kan virke, sier statsviter Tim Bale ved Queen Mary University of London til AFP.

Han frykter at den mange tiår gamle splittelsen mellom ja- og nei-siden i det konservative partiet nå vil komme til overflaten igjen. Euroskeptikere sitter i ledelsen nå, men flesteparten av de konservative ønsker fortsatt EU-medlemskap.

Mays majoritet i Underhuset er dessuten knapp. Flere partifeller har tatt til orde for raskt nyvalg for å kunne øke støtten hennes mens hun nå starter brexit-forhandlingene med EU.

