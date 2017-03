Massegrav funnet i Mexico

Det makabre funnet er gjort i delstaten Veracruz. Lederen for påtalemyndigheten i delstaten, Jorge Winckler, sier de døde ser ut til å være ofre for narkotikakarteller, og at de døde for flere år siden.

Myndighetene opplyser ikke når gravene ble funnet eller hvem som gjorde funnet.

Interessegrupper for ofrene for narkotikagjengene i Mexico har presset på for å få myndighetene til å åpne slike graver for å finne pårørende. Winckler opplyser at de utgravingene som så langt er gjort, omfatter en tredel av området, og at flere mennesker kan være begravd der.

