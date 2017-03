Libysk opprørsgeneral hevder å ha gjenerobret oljeterminaler

Det er Haftars talsmann som tirsdag opplyste at styrkene har tatt kontroll over anleggene. Tidligere på dagen kom meldingen om at et angrep mot oljeterminalene var i gang.

– Bakkestyrker, marinestyrker og fly har innledet et felles angrep for å frigjøre Ras Lanuf fra terroristgrupper, sa Haftars talsmann Khalifa al-Abidi.

Han sa også at angrepet var rettet mot al-Sidra-terminalen i nærheten.

Haftar slutter ikke opp om den FN-støttede regjeringen i hovedstaden Tripoli, men støtter derimot en rivaliserende administrasjon som har tilhold øst i landet.

Russisk støtte?

De to viktige oljeterminalene har fram til nå vært kontrollert av militsgrupper som går under navnet Benghazis forsvarsbrigader, og som består av militante islamister.

Amerikanske kilder mistenker at Haftar får støtte fra russiske spesialstyrker i sin offensiv. De russiske soldatene har ifølge nyhetsbyrået Reuters etablert base i Sidi Barrani i Egypt, rundt 100 kilometer fra grensa til Libya.

Egyptiske sikkerhetskilder bekrefter de russiske soldatenes nærvær, men vil ikke kommentere hva de gjør der. Ifølge kildene er det også russiske styrker på Marsa Matrouh-basen lenger øst i Egypt.

Egyptiske myndigheter nekter offisielt for at det er russiske soldater i landet.

– Det er ingen utenlandske soldater fra noe land på egyptisk jord. Dette er et spørsmål om suverenitet, sier en talsmann for det egyptiske forsvaret, Tamer al-Rifai.

Haftar på Moskva-besøk

Russiske myndigheter vil ikke kommentere opplysningene om at landets spesialstyrker har kommet Khalifa Haftar til unnsetning, men i diplomatiske kretser har det i lengre tid vært kjent at Russland har hatt kontakt med den libyske opprørsgeneralen. Haftar har også vært flere ganger på besøk i Moskva den siste tiden.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

Landet har i dag flere rivaliserende regjeringer og nasjonalforsamlinger, men ulike militsgrupper har den reelle kontrollen.

(©NTB)