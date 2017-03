Kraftig kritikk mot afghanske myndigheter etter sykehusangrep

Mange mener at landets politi- og etterretningsledere må stilles for riksrett.

Forsvarsdepartementet har opplyst at 30 personer, de fleste pasienter, ansatte og pårørende, ble drept da opprørere utkledd som leger tok seg inn i sykehuset sist onsdag. Men ikke navngitte sikkerhetskilder og overlevende sier at over 100 personer mistet livet.

Angrepet har avslørt en fatal etterretningssvikt, samt at opprørere har greid å infiltrere viktige regjerings- og forsvarsinstitusjoner i Afghanistan.

– Hvis jeg var forsvarsminister, etterretningssjef eller innenriksminister, ville jeg ha levert inn min avskjedssøknad som følge av angrepet på det 400 senger store sykehuset, sa den folkevalgte politikeren Nawab Mangal til afghanske medier tirsdag.

En annen parlamentariker, Humayoun Humayoun, skjeller ut forsvarsminister Abdullah Habibi, som ofte er blitt fotografert mens han dupper av under møter.

– Forsvarsministeren sover 24 timer i døgnet. Jeg tror at hvis vi putter ham i en sekk, lukker den og sender den til et annet land, så vil han oppdage at han er sendt til et annet land uten visum og pass, sier Humayoun.

Mens Taliban nektet for å ha noe å gjøre med angrepet, meldte IS at det var de som sto bak.

Men overlevende har fortalt at angriperne ropte "Lenge leve Taliban" på pashto.

