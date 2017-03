Kokainproduksjonen i Colombia høyere enn på 20 år

I en ny rapport fra Det hvite hus går det fram at produksjonen av cocaplanten har steget med 18 prosent fra 2015 til 2016. I fjor dekket planten om lag 188.000 hektar colombiansk jord.

Amerikanske myndigheter mener at økningen har flere årsaker, blant annet at det ble slutt på at gift ble sprøytet over coca-markene fra fly. Også gjennomføringen av fredsavtalen mellom regjeringen og FARC-geriljaen spiller en rolle.

Ifølge fredsavtalen skal de som dyrker coca kunne motta subsidier hvis de går med på å dyrke andre vekster.

