Kilde hevder Macron etterforskes etter Las Vegas-tur

Det er snakk om en innledende etterforskning, opplyste den ikke navngitte rettskilden til franske medier tirsdag.

Macron er ifølge kilden mistenkt for å ha gjort seg skyldig i forskjellsbehandling i forbindelse med et arrangement under teknologimessen CES i Las Vegas i januar 2016. Macron, som da var økonomiminister, var hovedtaler under arrangementet.

Anklagene går ut på at Business France lot det internasjonale markedsføringsselskapet Havas organisere arrangementet uten at oppdraget ble lyst ut i en offentlig anbudsrunde, skriver Le Monde.

Business France er en statlig virksomhet som har i oppgave å fremme fransk næringsliv i utlandet. Virksomheten hører innunder finansdepartementet.

Opplysningene ble kjent samme dag som den konservative presidentkandidaten François Fillon formelt ble siktet som følge av anklager om at hans kone er blitt lønnet med offentlige midler uten å ha utført relevant arbeid.

(©NTB)