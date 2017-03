IS planlegger neste fase i krigen

IS holder fortsatt stand i Vest-Mosul, men er nå i ferd med å gjennomføre en organisert tilbaketrekning for i stedet å kunne bruke kreftene i Syria, mener observatører.

USAs spesialutsending til den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot IS, Brett McGurk, hevdet i helgen rett nok at ingen IS -krigere skulle slippe levende ut av Mosul.

– Alle IS-krigere som fortsatt befinner seg i Mosul, er fanget og omringet og kommer til å dø der. Vi vil ikke bare beseire dem, vi ønsker å forsikre oss om at de ikke klarer å rømme, sa McGurk.

Observatører stiller seg tvilende til dette og mener IS for lengst har lagt planer for neste fase i krigen.

Holder stand

En kjerne av rundt 2.000 hardbarkede IS-krigere antas fortsatt å holde stand i Mosul. De bruker rundt 700.000 gjenværende sivile som levende skjold og gir andre IS-soldater muligheten til sakte å kunne snike seg ut av byen.

– De vet at de vil tape Mosul, men de vil sørge for at kampen blir hard, sier en av lederne for de irakiske spesialstyrkene i området, major Saif Ali.

IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi og flere av hans nærmeste medarbeidere forlot Mosul alt før de irakiske regjeringsstyrkene og deres allierte innledet sin offensiv i oktober i fjor. Det antas at de befinner seg i Raqqa i Syria, men noen av dem har også trolig opprettet baser i grenseområdene, mener irakiske og amerikanske sikkerhetskilder.

– De krever at IS-krigerne skal kjempe til døden, men er ikke selv villige til å gjøre det, sier general Stephen Townsend, som leder den USA-ledede koalisjonen.

Ryggrad

Hundrevis av IS-opprørere har også forlatt Mosul de siste månedene, blant dem en rekke sentrale "offiserer", anslår en irakisk etterretningskilde. Disse opprørerne vil trolig utgjøre ryggraden når IS innleder neste fase i kampen for sitt såkalte kalifat.

IS har fortsatt full kontroll i deler av Syria og har også såkalt sovende celler i regjeringskontrollerte områder i Irak. Fra disse områdene vil opprørerne relativt uhindret kunne planlegge og gjennomføre nye angrep og selvmordsaksjoner, også mot land i Vesten.

Truer Vesten

– Kalifatet har ikke forsvunnet, slås det fast i en IS-publikasjon som forskeren Aymenn Jawad al-Tamimi i Middle East Forum har fått tilgang til.

Publikasjonen tyder på at IS regner med å bli drevet ut av Mosul og Raqqa, men at kampen for kalifatet da vil gå inn i en ny fase.

– De fremmer ideen om at tap av territorium ikke innebærer at kalifatet er tapt. Vesten bør innse at den neste generasjonen av kalifatets soldater nå fostres opp innenfor deres egne grenser, sier Tamimi.

Utnytter misnøye

Konflikten om Mosul vil heller ikke være over selv om IS blir nedkjempet militært i byen, advarer andre.

Kurderne i Nord-Irak og regimet i Bagdad har høyst ulik oppfatning av hvem som bør kontrollere Mosul, og IS har tidligere vært flinke til å utnytte at Iraks sunni-minoritet føler seg marginalisert av sjia-regimet.

USAs ambassadør i Irak, Doug Silliman, er blant dem som advarer mot å tro at IS kan nedkjempes militært.

– Militære seiere vil ikke være nok, sa han i februar.

(©NTB)